Grande Prémio O JOGO/Leilosoc apresentado num museu ao ar livre

Trancoso, carregada de monumentos, tanto religiosos como militares, é uma das cidades que vai receber mais uma edição do Grande Prémio O JOGO/Leilosoc, na estrada a partir de sábado, e serviu de palco à apresentação da corrida. Uma cerimónia que teve lugar dentro das muralhas de um belo castelo medieval, apresentada por João Ricardo Pateiro e que contou com a presença de vários autarcas, como o local Amílcar Salvador, do diretor de O JOGO, Vítor Santos, do diretor da organização, Vítor Cunha, da diretora da corrida, Ana Rita Vigário, e também de Cândido Barbosa, um dos melhores sprinters portugueses de todos os tempos, que estará na direção de operações e logística.