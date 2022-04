Tiago Antunes (Efapel Cycling), de 25 anos, venceu este sábado a segunda etapa do Grande Prémio O JOGO/Leilosoc, entre Pinhel e Trancoso, ao longo de quase 70 quilómetros. Rafael Reis manteve a amarela. Confira as notas de maior destaque da tirada e as reações dos protagonistas.