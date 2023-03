Goleada sofrida pelo United ainda dá que falar: agora este gesto de Weghorst

Wout Weghorst, avançado cedido pelo Burnley ao Manchester United, protagonizou um momento curioso antes do encontro com o Liverpool, da ronda 26 da Premier League. Antes de subir ao relvado, tocou na placa onde se pode ler "this is Anfield", uma espécie de amuleto para os jogadores dos reds. O momento valeu críticas por parte dos adeptos do United ao avançado dos Países Baixos e a goleada (7-0) sofrida não ajuda. A imprensa inglesa chega mesmo a recordar que o jogador, no passado, revelou ter uma simpatia pelo Liverpool.