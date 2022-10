Gil Vicente junta antigas glórias para apresentar o terceiro equipamento

O clube de Barcelos divulgou a apresentação oficial dos equipamentos para a época de 2022/23, com a grande novidade a ser o terceiro, ainda não utilizado, mas que mantém o mesmo fundo, desenhado com galos, mas branco, juntando-se, desta forma, aos tradicionais vermelho e azul.

Num evento que decorreu no Teatro Gil Vicente, onde, há quase cem anos, no largo do espaço cultural, um grupo de jovens que tinha por hábito jogar futebol no local, decidiu avançar para a fundação do clube, dando-lhe o nome do histórico edifício, vestiram os equipamentos atuais mas também ex-jogadores, como Hugo Vieira, Rui Figueiredo ou Cacioli.