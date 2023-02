Gil Vicente despede-se de Lucas Cunha com este vídeo

Central brasileiro despediu-se do clube de Barcelos, 59 jogos depois. Está de regresso ao país de origem para jogar no RB Bragantino. "Mais se comunica que todo o processo se desenrolou de forma cordial, com entendimento mútuo e total entre todas as partes envolvidas no negócio. O clube agradece a Lucas todo o profissionalismo demonstrado ao longo da temporada e meia em que representou o nosso símbolo e deixa ao atleta votos do maior sucesso para a sua carreira e vida pessoal", escreveu o clube gilista, que se despediu do central com um vídeo publicado nas redes sociais