Gil Vicente contra a discriminação no futebol: "Que está aqui a fazer esta preta?"

O Gil Vicente publicou esta quinta-feira um vídeo nas redes sociais em que marca posição contra a discriminação e a intolerância no futebol, com vários atletas a revelarem episódios arrepiantes de abusos provenientes das bancadas. A vídeo termina com o apelo: "Dá vida ao que te faz feliz".

O Gil Vicente vai realizar no jogo com o Braga, no dia 30 de outubro, uma ação intitulada "Dá vida ao que te faz feliz" e que tem por princípio "visar o ódio e agressividade presentes nos recintos desportivos nacionais, materializados, sobretudo, sob a forma de insultos de cariz homofóbico, xenófobo, machista e pessoal".

Neste âmbito, os jogadores de ambas as equipas vão entrar com uma criança/atleta cada, o que perfaz um total de 22 intervenientes, para lá dos jogadores. Cada uma delas irá vestir uma camisola com uma das letras da frase "Dá vida ao que te faz feliz".