Jesse Lingard está emprestado pelo Manchester United ao West Ham e, no domingo, as duas equipas defrontaram-se, o que motivou o regresso do avançado a Old Trafford. Quando recolhiam aos balneários, depois do aquecimento, os jogadores dos red devils cruzaram-se com o companheiro de equipa e Bruno Fernandes deu nas vistas por ter dado um caloroso abraço.