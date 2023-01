Georgina vestida a rigor e a vibrar com estreia de Ronaldo numa limusina

Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, vibrou com a vitória do Al Nassr na estreia do craque português. Nas redes sociais, divulgou um vídeo onde surge vestida a rigor e com um novo penteado, no interior de uma limusina.

