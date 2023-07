Gelson Martins, avançado do Mónaco, marcou o único golo da equipa no empate (1-1) com o Saint-Gilloise, em jogo de preparação. Um feito que tem particular relevância por ter sido no jogo de estreia do novo treinador Adi Hutter, que contou com Gelson a titular. Com o treinador anterior, o belga Philippe Clément, o português tinha dificuldades em impor-se.