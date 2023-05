O Galatasaray sagrou-se campeão turco de futebol pela 23.ª vez, com a vitória por 4-1 no terreno do Ankaraguçu, na 36.ª jornada. De nada valeu ao Fenerbahçe, de Jorge Jesus, ter vencido na receção ao Antalyaspor, por 2-0. Após os jogos, adeptos das duas equipas trocaram galhardetes: uns felizes, outros nem por isso.