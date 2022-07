Na última madrugada, Eduardo Salvio, ex-Benfica, estreou-se pelo Pumas e marcou no empate 3-3 no reduto do Club Léon, orientado por Renato Paiva. O jogo contou para o campeonato do México. [vídeo Twitter Liga BBVA MX]

O avançado argentino deixou o Boca Juniors recentemente.