Depois de ter estado ao serviço de Portugal no Europeu de sub-21, Francisco Conceição regressou ao Ajax, integrando a pré-temporada do emblema neerlandês. Numa das sessões de trabalho, o ex-FC Porto marcou de calcanhar e o clube fez questão de destacar o golo e regresso. "Bem-vindo de volta, Chico", pode ler-se nas redes sociais. Veja o momento de inspiração do jogador português. [Vídeo via AFC Ajax]