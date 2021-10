FPF assinala Dia Internacional da Saúde Mental com testemunho de jogadores e atletas

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o Ministério da Saúde e o Sindicato dos Jogadores, celebram o Dia Internacional da Saúde Mental, este domingo, com um vídeo que pretende sensibilizar para a causa, com o testemunho de vários jogadores, treinadores e atletas portugueses. Veja o vídeo

"Com o assunto da saúde mental cada vez mais em voga no desporto, onde são conhecidos vários casos de desportistas de alto rendimento com dificuldades em lidarem com a pressão, esta iniciativa conjunta procura desbloquear a conversa sobre o tema da Saúde Mental e ajudar a retirar-lhe o estigma que ainda lhe está associado", refere a FPF.