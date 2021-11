Forma como Solskjaer utilizou Van de Geek no aquecimento está a gerar polémica

A situação de Donny Van de Geek no Manchester United parece já ter tido melhores dias. O jogador soma apenas três jogos disputados esta temporada e a verdade é que parece mesmo não contar para Ole Gunnar Solskjaer. Tanto que a forma como o treinador norueguês o utilizou no aquecimento do jogo frente ao Tottenham, que os "red devils" venceram por 3-0, está a gerar bastante polémica. Isto porque o neerlandês fez o papel de um dos elementos da equipa técnica, servindo apenas os companheiros para que rematassem à baliza. Ora veja.