Foi desta forma que Curry bateu o recorde de triplos da história da época regular da NBA

Na vitória dos Golden State Warrios por 105-96, em casa dos New York Nicks, Stephen Curry tornou-se no basquetebolista com mais triplos marcados na época regular da NBA. Veja o momento em que isso aconteceu. [vídeo Twitter NBA]

Stephen Curry, base dos Golden State Warriors, bateu na terça-feira o recorde de triplos marcados na época regular da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao chegar aos 2974, no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

Curry partiu para o encontro face aos Knicks a um mísero triplo do recorde de Ray Allen (2.973) e só precisou de três tentativas para marcar dois e isolar-se na liderança da tabela, obrigando à paragem do jogo a 7.28 minutos do final do primeiro período do encontro.

O 30 dos Warriors precisou apenas de 789 jogos e 6892 tentativas para alcançar esta marca, graças a uma sensacional percentagem de 43,1% - na lista dos jogadores com mais triplos é preciso recuar até ao 168.º lugar para encontrar alguém com melhor percentagem - Joe Harris, com 43,9.

O base dos forasteiros não escondeu a emoção, sendo felicitado por todos, incluindo os progenitores - o pai Dell Curry também foi jogador da NBA -, Ray Allen e Reggie Miller, o terceiro da lista de triplos, com 2560 marcados, e agora comentador.

Curry já era o jogador com mais triplos na NBA, mas incluindo os play-offs, fase em que o base norte-americano, de 33 anos, também lidera a lista, com 470 marcados, em 1171 tentados, para uma percentagem de 40,1%.