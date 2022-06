Enquanto dava autógrafos a adeptos do Real Madrid, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, foi interpelado por um apoiante dos merengues que pediu ao dirigente para não contratar Kylian Mbappé. "Pobre Mbappé, já deve estar arrependido [de ter escolhido ficar no PSG]", respondeu o líder dos blancos. O vídeo começou a circular este sábado nas redes sociais.