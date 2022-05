O presidente Florentino Pérez deslocou-se ao balneário do Real Madrid para felicitar os jogadores pela passagem à final da Liga dos Campeões. Antes disso, registou-se um forte abraço com o treinador Carlo Ancelotti que, visivelmente emocionado, agradeceu ao líder máximo do emblema "merengue" o facto de ter confiado nele para o cargo. Veja o momento, partilhado pelo Real Madrid nas redes sociais.