Aos 79 minutos do jogo com o Vasco da Gama, da segunda mão das meias-finais do campeonato carioca, Vítor Pereira tirou Gerson e Arrascaeta e lançou Matheus França e Léo Pereira. Os adeptos do Flamengo não gostaram e, como já aconteceu recentemente, chamaram "burro" ao treinador português. A verdade é que o Mengão venceu por 3-1 (já vencera na primeira mão, por 3-2) e apurou-se para a final do Cariocão.