Os adeptos do Flamengo pressionam a direção do clube para voltar a contratar Jorge Jesus para o comando técnico e na chegada da equipa a Maringá ouviram-se gritos de "volta JJ!" e "olé míster", em alusão ao atual técnico do Fenerbahçe. Se o Flamengo puder esperar pelo fim do vínculo de Jesus com os turcos, o interino Mário Jorge terá de assumir a equipa durante 13 partidas. [Vídeo Twitter]