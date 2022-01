Na ponta final do jogo entre Vizela e Sporting, registou-se um sururu junto aos bancos, após reação intempestiva de Nuno Santos e Guzzo. Fábio Veríssimo mostrou dois vermelhos. Na bancada, também se verificou uma confusão, depois de alguns adeptos leoninos terem atirado cadeiras, obrigando simpatizantes do Vizela a saírem do local onde estavam.