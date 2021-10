O filho do guarda-redes da Roma e da Seleção Nacional começa a mostrar que tem jeito e pode perfeitamente seguir as pisadas do pai. Num vídeo, partilhado na redes sociais por Vera Ribeiro, esposa de Rui Patrício, o mini craque dá "show" numa baliza no jardim de casa. A habilidade é tanta que pode mesmo dizer-se que "quem sai aos seus não degenera".