O médio Rúben Neves partilhou no Instagram um vídeo que mostra o filho a cantar a música que os adeptos do Wolverhampton dedicaram, em 2018, ao internacional português. "Não sei se vocês entendem, mas este é o melhor sentimento de sempre", escreveu o jogador. Ora veja.

Eis o cântico completo:

"We've got Neves; [Nós temos o Neves]

Rúben Neves; [Rúben Neves]

I just don't think you understand; [Eu acho que vocês não entendem]

He's Nuno Santo's man; [Ele é jogador do Nuno Espírito Santo (cântico criado aquando da passagem do treinador pelos Wolves)]

He's better than Zidane; [Ele é melhor do que o Zidane]

We've got Rúben Neves! [Nós temos o Rúben Neves]"