Enzo Alves Vieira, filho de Marcelo - internacional brasileiro e jogador do Real Madrid -, marcou esta sexta-feira dois golos ao serviço dos "colchoneros" no torneio "La Liga Promises", uma competição sub-13 que reúne as melhores equipas espanholas e algumas estrangeiras, tendo festejado um deles à Cristiano Ronaldo. Veja o momento. [Vídeo via Twitter]