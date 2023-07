Luke Rowe, ciclista da INEOS Grenadiers, teve a "companhia" do filho Ollie no carro da equipa, durante o contrarrelógio da Volta à Valónia. O jovem foi dando indicações e incentivo ao pai e protagonizou este momento que está a tornar-se viral nas redes sociais. Rowe terminou a prova com o 74.º melhor tempo.