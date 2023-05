No domingo, após a vitória por 2-1 sobre o Fulham, na última jornada da Premier League, alguns jogadores do Manchester United brincaram com os filhos no relvado de Old Trafford. Bruno Fernandes esteve com o seu "pequeno" e este deu nas vistas ao imitar a forma de festejar do pai, depois de marcar um golo a Fred. Veja o vídeo.