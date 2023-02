Fez duas assistências e foi ao bar buscar cerveja ao ser substituído. Veja o vídeo

Joel Pohjanpalo, avançado finlandês do Veneza, fez duas assistências no triunfo sobre a SPAL (2-1) e mal foi substituído, aos 81', foi ao bar buscar uma cerveja para celebrar. [Vídeo via Twitter]

