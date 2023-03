O Galatasaray perdeu em casa do Konyaspor por 2-1 e o guarda-redes Muslera não gostou das celebrações do segundo golo dos adversários. Quando o guarda-redes da equipa da casa, Ibrahim Sehic, festejava ao golo com as mãos nos ouvidos, como costuma fazer Icardi, Muslera apareceu de rompante e deu-lhe um empurrão. A situação não se agravou porque os dois foram separados.