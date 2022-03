O FC Porto Vintage, equipa portista de históricos futebolistas, conquistou a quarta edição do Torneio Veteranos do Bairro - Torneio Vitor Palatino, no Estádio Municipal de Óbidos. Os experientes dragões, com o contributo dos conhecidos Pena, Paulo Assunção, Rui Barros e Bock, venceram o Benfica (3-0), o Sporting (1-0) e os Veteranos do Bairro (2-4).