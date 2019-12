FC Porto recorda golaço de Quaresma, eleito o melhor de 2005

Golo do "Mustang" ao Rio Ave, em 2005/06, recordado pelos dragões.

Ricardo Quaresma foi o autor do melhor golo de 2005, pelo menos de acordo com os votantes do site da UEFA.

O internacional português, então ao serviço do FC Porto, desferiu uma "trivela" com conta, peso e medida frente ao Rio Ave, no arranque da época 2005/06 - os dragões fizeram a dobradinha com Co Adriaanse ao leme - e marcou um golaço para a história do Estádio do Dragão.

Esta sexta-feira, através da newsletter "Dragões Diário", o clube azul e branco recordou esse mesmo remate certeiro e partilhou o vídeo. "E escolheram muito bem, não acha?", pergunta o FC Porto.