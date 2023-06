O relvado do Estádio do Dragão está a ser substituído e o FC Porto divulgou um vídeo em que mostra em que estado está esse processo.

O emblema azul e branco, conforme O JOGO noticiou, recorreu a uma empresa suíça que nos últimos anos colocou os relvados, entre outros, no Santiago Bernabéu, do Real Madrid, no Parque dos Príncipes, do PSG, e no Lusail, o palco da final do Mundial do Catar.