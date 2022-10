FC Porto já aquece no relvado do Bayer Leverkusen. Veja as imagens

O FC Porto está prestes a jogar no reduto do Bayer Leverkusen, em jogo da quarta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões. Com o apito inicial marcado para as 20h00, os dragões já aquecem no relvado.

