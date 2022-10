O Sevilha venceu no terreno do Maiorca por 1-0 e o golo foi apontado por Nemanja Gudelj, aos 53 minutos. O médio sérvio ex-Sporting disparou do meio da rua e fez um golaço. Curiosamente, Gudelj não apontava um golo precisamente desde que jogava nos leões, na época 2018/19.