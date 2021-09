André Sanchez foi presidente do Corinthians e ao canal de Youtube "Inteligência Ltda" deixou palavras pouco simpáticas sobre Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica. A postura do antigo líder do clube da Luz nas negociações, sobretudo no que toca a Pedrinho, foi alvo de críticas. Chama ainda "timinho" ao Benfica.