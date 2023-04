Francisco Ramos, médio do Radomiak Radom, da Polónia, lesionou-se com muita gravidade no sábado, no jogo da 28.ª jornada do campeonato polaco frente ao Cracovia Krákow, equipa que venceu o jogo por 3-0. O jogador de 28 anos formado no FC Porto e com passagens por V. Guimarães, Santa Clara e Nacional já foi operado a uma "fratura multifragmentária em ambas as canelas".