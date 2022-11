Depois de ter conquistado a Taça Libertadores com as cores do Flamengo, Diego anunciou que o próximo jogo da equipa, frente ao Avaí no dia 17 de novembro, será o último da sua carreira. Aos 37 anos, o médio brasileiro, que representou o FC Porto entre 2004 e 2006, despediu-se do futebol com este vídeo inspirador.