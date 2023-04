Jorge Sampaoli estreou-se no comando técnico do Flamengo com uma vitória por 2-0 sobre o Ñublense, do Chile, para a Taça Libertadores. Mas Roger Flores, antigo médio do Benfica, não ficou impressionado: "O Flamengo não jogou bem. Tira o Sampaoli e coloca a foto do Vítor Pereira, o mesmo onze, a forma como o Flamengo jogou, as mesmas substituições... se fosse o Vítor Pereira, estava a ser massacrado", afirmou o brasileiro no programa "Seleção SporTV". [vídeo Seleção SporTV]