Omri Altman, avançado israelita que passou pelo Arouca na temporada passada, bisou no empate do AEK Larnaca com o Dínamo Kiev, na quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa. Um dos golos é para ver e rever. O português Rafael Lopes marcou o outro tento da equipa do Chipre. Veja o vídeo.

Altman, de 28 anos, fez seis jogos pelos arouquenses na primeira metade da época 2021/22.