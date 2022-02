Evra recebe CR7 em Old Trafford com pompa e Pogba brinca: "É a semana da moda?"

Antigo colega do craque português, vestido com um fato, cumprimentou a comitiva do emblema britânico à chegada ao estádio, antes de ocupar um lugar na bancada

Patrice Evra, antigo jogador e confesso adepto do Manchester United, esperou pelos red devils à entrada de Old Trafford, antes de enfrentarem o Southampton, e cumprimentou, com notório entusiasmo, o ex-colega de equipa Ronaldo.

"Siiiiiiim", exclamou Evra, enquanto trocava um cumprimento de mão com o capitão da Seleção Nacional, autor da expressão pronunciada quando balança as redes.

Na sequência, o compatriota Paul Pogba, surgido logo depois de CR7, brincou com Evra, que vestia um fato, a propósito da indumentária aperaltada: "Estamos na semana da moda", brincou o médio, alundido ao evento 'Fashion Week'.

Evra será um dos espetadores mais conhecidos no duelo entre Manchester United e Southampton, relativo à 25.ª jornada da Premier League (12h30).