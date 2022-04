Vasco Pereira estreou-se pela principal equipa do FC Porto, no triunfo por 7-6 frente ao Benfica, na Golden Cup, e não escapou à praxe. O jovem surgiu com um penteado... arrojado. "Quando o teu cabeleireiro está... no balneário Quem terá sido o artista? Bem-vindo, Vasco Pereira", escreveu o clube azul e branco no Instagram dedicado às modalidades.