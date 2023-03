Numa semana em que apresentou Ricardo Soares como treinador, o Estoril deu esta quarta-feira a conhecer o novo autocarro da equipa profissional e com a vertente ecológica tida em conta: compensar emissões de carbono do veículo através de iniciativas ambientais. "Com muitos quilómetros e objetivos pela frente, é a isto que nos propomos: o Estoril assume o seu compromisso ecológico - compensar o planeta pelas emissões de carbono!", pode ler-se.