Palco dos encarnados foi inaugurado a 25 de outubro de 2003

Sucessor do estádio com o mesmo nome que marcou algumas das melhores décadas do Sport Lisboa e Benfica, o Estádio da Luz cumpre esta segunda-feira 18 anos.

Inaugurado em outubro de 2003, num particular com o Nacional de Montevideu, o palco encarnado já recebeu a final do Euro 2004 e os jogos decisivos da Liga dos Campeões em 2014 e em 2020.

O Benfica decidiu assinalar a data com um vídeo.