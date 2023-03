Nos quartos de final da Taça dos Países Baixos, na quinta-feira, Ibrahim Sangaré marcou o terceiro golo do PSV no triunfo caseiro sobre o Den Haag, por 3-1. Mas não foi um golo qualquer. O remate atingiu os 170 km/h e o treinador, Van Nistelrooy, levou mesmo as mãos à cabeça. Veja o momento de inspiração do internacional costa-marfinense, de 25 anos.

