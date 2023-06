Erick Mendonça, jogador de futsal do Sporting, fez um direto na rede social Instagram durante os festejos dos leões no Pavilhão da Luz, na noite de quarta-feira, pela conquista do tricampeonato de futsal, e deixou uma bicada ao rival Benfica. "Vida dura no salão de festas", ironizou o internacional português referindo-se ao Pavilhão da Luz. Os leões venceram por 2-1 no jogo 4 da final do play-off e conquistaram o troféu.