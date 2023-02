Equipas da Rússia e da Ucrânia encontraram-se em hotel e houve pancadaria

O Shinnik Yaroslavl, da segunda divisão de futebol da Rússia, e o FC Minaj, do primeiro escalão da Ucrânia, ficaram hospedados no mesmo hotel, na Turquia. Durante a estadia, houve confusão entre elementos das duas equipas.

As equipas daquele região estão, neste momento, na paragem de inverno e muitas aproveitam para fazer estágios noutros países. Neste caso, na Turquia. O que terá acontecido é que, devido ao terramoto que assolou aquele país na semana passada, a equipa russa teve de ser hospedada no mesmo hotel onde estavam os ucranianos.

A certa altura, de acordo com informações na imprensa russa, um atleta ucraniano confrontou um russo que estaria a ser rude para com uma funcionária do hotel. Os jogadores desentenderam-se, foram depois chamados os companheiros de equipa e os ânimos aqueceram.

Segundo a imprensa russa, a polícia foi chamada ao local e uma ambulância deslocou-se ao hotel, porque quatro jogadores terão ficado com ferimentos.

Entretanto, o Shinnik Yaroslavl já saiu do hotel em questão. "O Shinnik declara que não é o promotor deste conflito. Os nossos jogadores agiram como uma verdadeira equipa, defendendo um companheiro, que foi atacado", disse o emblema russo em comunicando, acrescentando que mudou a equipa para outro hotel "para evitar mais conflitos".

A tensão entre os dois países, recorde-se, é enorme depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia em fevereiro de 2022.