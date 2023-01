António Silva (Defesa do Mês), Enzo Fernández (Médio do Mês), Gonçalo Ramos (Avançado e Jogador do Mês) e Roger Schmidt (Treinador do Mês) receberam, esta segunda-feira, os prémios da Liga Portugal, referente ao período de outubro e novembro. O argentino, jogador com mercado e muito ligado ao Chelsea, mostrou-se muito sorridente.