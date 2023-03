Entrada de carrinho resulta em lesão arrepiante no Equador. Ora veja

Jackson Rodríguez, do Emelec, estará parado cinco meses após sofrer uma rotura do perónio. Já foi operado. O pé ficou pendurado após um carrinho de Calderón, do Orense, em jogo da liga do Equador. Veja as imagens que são chocantes.

FUERTES IMÁGENES Jackson Rodríguez salió lesionado en el partido #Emelec #OrenseSC. Fuerzas y pronta recuperación ⚡️ pic.twitter.com/W87fELcUy9 - A ɴ ᴅ ʀ ᴀ ᴅ ᴇ. (@JoshuaAndrade__) March 6, 2023

DIOS MÍO! LESIÓN DE JACKSON RODRÍGUEZ!#emelec #Ecuador pic.twitter.com/9Fq6Kx7tXj - Mykel Roman (@mykel_suarez) March 6, 2023