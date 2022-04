O Real Madrid esteve a perder 2-0 em casa do Sevilha, no domingo, mas deu a volta e venceu por 3-2, ficando ainda mais perto de conquistar o título espanhol. No balneário dos merengues, a festa dos jogadores foi rija. Com a maioria, pelo menos, já que, num vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais, Bale parecia estar com algum desconforto e não se deu aos festejos.