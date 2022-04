O estádio Chernihiv, casa do Desna Chernihiv, ficou destruído após a passagem do exército russo por aquela região. Há estragos nas bancadas e no relvado (onde caiu um míssil que abriu uma enorme cratera). O antigo estádio Yuri Gargarin foi onde Andriy Yarmolenko, avançado do West Ham e da seleção ucraniana, começou a carreira.

