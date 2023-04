Endrick dá carro de 18 mil euros à ex-namorada como prova de respeito

Endrick, avançado de 16 anos que atualmente joga no Palmeiras de Abel Ferreira, mas que em 2024 já é certo que vai fazer parte do plantel do Real Madrid, fez uma surpresa à ex-namorada. O jogador ofereceu a Lara Hernandes um carro avaliado em cerca de 18 mil euros (valor avançado pelo 'Globo Esporte'). Esse momento foi partilhado nas redes sociais pela própria jovem que celebrava o 19.º aniversário. "Nada mais do que te retribuir com isso. Gratidão e respeito por tudo o que me ensinaste", escreveu o jogador no Instagram.