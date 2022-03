Imagens divulgadas nas redes sociais por Paulo Alexandre Araújo.

Paulo Alexandre Araújo, elemento do departamento médico do FC Porto, publicou nas redes sociais dois vídeos com fogo de artifício junto ao hotel onde a comitiva dos dragões está instalada. O primeiro, segundo detalhou, ocorreu às 01h03. "Esta gente em Lisboa não tem que fazer. Às 01h03 saúdam-nos com este fogo de artifício sonoro junto ao hotel. Obrigado , sentimo-nos importantes e temidos pela vossa 'tática'", escreveu.

"E porque eu acordo sempre às 06h00 (com atraso sete minutos) cá estão eles de volta", legendou relativamente a um segundo vídeo.